Promozione del dono del sangue, siglata intesa Celva-Fidas

Il Consorzio degli enti Locali della Valle d'Aosta e la Fidas Vda (Federazione italiana associazioni donatori di sangue) hanno siglato un'intesa con l'obiettivo di "disciplinare la reciproca collaborazione per la promozione della cultura del dono del sangue, per la diffusione dell'educazione alla salute e dei valori della solidarietà, dell'associazionismo e del reciproco sostegno e per la co-progettazione e la co-programmazione di iniziative da tenere sul territorio regionale".

"Questo protocollo - dice il presidente dei donatori di sangue Fidas, Giuseppe Grassi - vuole essere il punto di partenza di un impegno civico ancora più incisivo e capillare.

Siamo certi che da oggi con il Celva prende il via una nuova e proficua collaborazione che amplifica ancora di più la presenza e il messaggio dei donatori di sangue della Fidas sul territorio regionale". Con l'intesa i "donatori di sangue si impegnano a partecipare a tutti gli appuntamenti organizzati dagli enti locali valdostani per illustrare la cultura del dono e promuovere i valori della solidarietà e dell'associazionismo".

Secondo il presidente del Celva, Alex Micheletto, "la sottoscrizione di questo protocollo di intesa segna l'avvio di una nuova collaborazione con un'altra associazione rappresentativa del nostro territorio; ringraziamo la Fidas per aver voluto fornire il proprio contributo nel dare un ulteriore impulso alle iniziative promosse dal Celva, per conto degli enti locali valdostani, con la finalità di ribadire l'importanza dei valori dell'associazionismo e della solidarietà presso tutta la popolazione".



