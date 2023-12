Boom di accessi in pronto soccorso a Aosta, sono 350 da domenica

"Con l'azienda Usl stiamo lavorando quotidianamente per far fronte alla situazione registrata in questi giorni ponendo in atto tutte le misure possibili per diminuire i tempi necessari al ricovero nel reparto di destinazione dei pazienti in attesa in pronto soccorso, con un'azione coordinata con tutti i direttori delle strutture coinvolte. È necessaria infatti la collaborazione di tutti in una situazione l'afflusso straordinario e non prevedibile in tale misura dei giorni scorsi (circa 350 accessi in pronto soccorso da domenica ad oggi), dovuto alle patologie legate alla stagionalità, che colpiscono in maniera più severa soprattutto le persone anziane e fragili". Così l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, dopo l'incontro di oggi con la Direzione sanitaria Usl, la direzione medica di presidio e con i direttori delle strutture ospedaliere per analizzare la situazione e per definire immediate linee di intervento.

"La decisione - aggiunge Marzi - di sospendere temporaneamente l'attività chirurgica programmata non urgente, per liberare i posti letto necessari ai pazienti di pronto soccorso, è stata presa in via straordinaria anche perché nel 2023 siamo riusciti a garantire volumi chirurgici in crescita rispetto agli ultimi anni. Misure straordinarie come queste devono però rimanere un'eccezione, perché abbiamo avviato le necessarie valutazioni a programmare le attività ospedaliere prendendo in considerazione le oggettive fluttuazioni di quantità di pazienti dovute alla stagionalità e ai flussi turistici".

"La prima azione, relativa alla temporanea sospensione dei ricoveri programmati, prevista e già adottata anche gli anni scorsi - dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini - ha immediatamente contribuito a dare risultati, diminuendo il numero dei pazienti in boarding, ovvero in attesa di essere destinati ai reparti di degenza".



