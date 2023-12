Sviluppo turistico e culturale, accordo tra Aosta e Ivrea

La valorizzazione culturale e lo sviluppo turistico sono i temi al centro di un protocollo di intesa tra i comuni di Aosta e di Ivrea, che è stato sottoscritto nella città eporediese dai sindaci Gianni Nuti e Matteo Chiantore.

"L'accordo - è spiegato in una nota - rappresenta un passo significativo verso la collaborazione e lo sviluppo congiunto di iniziative e di progetti in ambito culturale, turistico e sportivo di cui beneficeranno entrambe le comunità, a partire dal mutuo riconoscimento che i rispettivi territori sono strettamente connessi per vicinanza, non solo geografica, ma anche culturale e turistica in quanto entrambi si presentano ricchi di attrattive di carattere ambientale, paesaggistico, agricolo, storico, artigianale e culturale, e si prefiggono l'obiettivo di potenziare l'offerta culturale e turistica e di renderla fruibile sia ai residenti che ai visitatori esterni, promuovendo politiche volte alla valorizzazione delle culture locali e delle tradizioni, alla conservazione del patrimonio architettonico e alla tutela del territorio e delle produzioni autoctone". L'accordo ha una durata triennale.

"Le città sono cuori pulsanti di idee, forme di vita, modelli di sviluppo - ha affermato Nuti - creare interconnessioni e legami accelera il progresso civile e sociale di tutte le unità in modo paritetico, senza competizioni, ma solo per consonanze, ispirate dal desiderio di lavorare insieme". "I lavori per l'elettrificazione dell'Ivrea-Aosta - ha aggiunto Chiantore - hanno creato l'occasione che ci ha portati qui. I nostri territori hanno radici geografiche e storiche comuni ma anche peculiarità interessanti da approfondire".



