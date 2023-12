Trenitalia, da gennaio 99 bus per collegare Aosta e Ivrea

Fino al 2 gennaio Trenitalia conferma i 24 collegamenti diretti in meno di due ore tra Aosta e Torino "per ammirare i famosi mercatini di Natale", mentre con il nuovo anno e l'avvio dei lavori di elettrificazione della linea Aosta-Ivrea i collegamenti tra il capoluogo valdostano e la città eporediese saranno garantiti da 99 autobus con orari coincidenti con i treni in partenza e in arrivo da Ivrea. E' l'offerta per la Valle d'Aosta presentata nell'ambito della campagna 'Winter experience 2023' di Trenitalia, precisando che "gli orari e il programma di autobus verranno illustrati nelle prossime settimane e potranno essere sempre modificati e adattati alle esigenze dei viaggiatori". Restano inoltre invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea a Torino in orario coincidente con l'arrivo degli autobus da Aosta.

Trenitalia inoltre lancia i collegamenti 'FrecciaLink', che nel fine settimana permetteranno di raggiungere Aosta e Courmayeur, tra le località più amate della regione alpina: "Sarà più semplice per gli amanti della montagna raggiungerle per andare in settimana bianca. Partendo, ad esempio, da Roma, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Venezia, ogni sabato e domenica, anche quest'inverno si potrà raggiungere la stazione di Torino Porta Susa in Frecciarossa per poi proseguire comodamente verso Aosta o Courmayeur a bordo di bus dedicati, moderni e confortevoli, dotati di Wi-Fi".



