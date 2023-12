Sci, "grande orgoglio" Valle d'Aosta per vittorie Brignone

"È con grande orgoglio che abbiamo assistito alla doppia vittoria in Canada di Federica Brignone che si consacra la sciatrice azzurra più vincente di sempre. A lei, al suo esempio di grinta e di resilienza, vanno i complimenti del Governo regionale e gli applausi di tutta la Valle d'Aosta". Lo dichiarano in una nota il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'Assessore allo sport, Giulio Grosjacques, dopo la performance della campionessa in Coppa del Mondo, a Mont Tremblant (Canada).

"Federica è un esempio di grande classe e di straordinario impegno sportivo - hanno aggiunto - ma ancor più è un pezzo di Valle d'Aosta del mondo. A lei siamo quindi riconoscenti per aver voluto, con sempre maggiore impegno, rappresentare a livello internazionale tutto il mondo alpino e il nostro sport".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA