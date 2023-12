Guida Berebene Gambero rosso, Barmet miglior vino in Vda

Il Nebbiolo Barmet 2022 della Caves de Donnas, costo tra 10 e 15 euro, è il vino dal migliore rapporto qualità-prezzo della Valle d'Aosta per il Gambero Rosso. L'etichetta si guadagna così il Premio regionale per la Valle d'Aosta nella Guida Berebene 2024.

"Si tratta di un Nebbiolo giovane, vinificato esclusivamente in acciaio, che sfoggia sentori floreali che ricordano la viola - si legge in una nota - e che si mescolano con sensazioni di prugna. In bocca i tannini sono ben in evidenza e il sorso è dotato di buona persistenza". Nasce a Donnas, zona storica per la produzione vinicola, dove dai primi anni '70 opera una cooperativa per raccogliere gli sforzi dei piccoli viticoltori della zona.



