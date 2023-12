Appuntamento con Maison&loisir diventa biennale

Maison&loisir, l'appuntamento fieristico più importante della Valle d'Aosta, diventa biennale.

Lo hanno comunicato gli organizzatori del salone dell'abitare.

"Analizzando i numeri, confrontandoci con i nostri clienti e alla luce dei risultati di una survey sottoposta ad un campione rappresentativo di visitatori, abbiamo deciso che - spiega Diego Peraga, patron di M&l - per garantire gli standard di qualità, innovazione, visibilità e partecipazione raggiunti negli anni, sia necessario prevedere una nuova programmazione dell'evento.

Questa scelta permetterà da un lato agli espositori di pianificare al meglio la loro presenza in fiera, proponendosi ogni volta con soluzioni, prodotti o servizi nuovi, dall'altro la nuova frequenza accrescerà nei visitatori la curiosità di scoprire cosa il mondo della casa può offrire per migliorare le proprie abitazioni e la propria qualità di vita".

L'appuntamento slitta quindi al 2025, "sperando - concludono gli organizzatori - che ad accoglierci ci sarà un'area fieristica più attrezzata e funzionale, all'altezza delle aspettative degli espositori e soprattutto una rinnovata collaborazione con il territorio al fine di garantire ai nostri espositori ed ai nostri partner, come in passato, una presenza di pubblico adeguata e qualificata".



