Marcia indietro a Cervinia, il sindaco: 'Avviato l'iter per ripristinare il nome'

"Sono state avviate le procedure per ripristinare il nome di Breuil-Cervinia". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, al termine di una riunione con il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, convocata per risolvere il problema della nuova denominazione ("Le Breuil") della celebre località turistica. "L'iter riguarda la modifica dell'attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del nome" ha aggiunto.

"In un incontro che si è avuto oggi con l'Amministrazione comunale di Valtournenche - ha dichiarato il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin -, in particolare con il Sindaco e un assessore, si è convenuto come la Regione, nel rimanere in attesa della richiesta prospettata dal Comune in merito al riavvio dell'iter per la ridefinizione del toponimo da Le Breuil a Le Breuil - Cervinia, si rende disponibile fin da subito a lavorare per ogni valutazione utile ad accogliere la richiesta".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA