"Cervinia cambia nome e io non ne capisco il motivo. La nota località sciistica è riconosciuta in Italia e nel mondo come tale e un così drastico cambiamento non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all'immagine di tutta la Valle D'Aosta. Ripensateci!". Lo scrive su X il ministro del turismo, Daniela Santanché, in merito al cambio di denominazione di Breuil-Cervinia in Le Breuil.



