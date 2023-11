Concorso Modon d'Or 2023, ecco le cinque Fontine vincitrici

Dopo gli esiti dell'ultima seduta di assaggio della giuria di eccellenza sono stati definiti i vincitori dei 'Modon d'Or' per la migliore Fontina dop di alpeggio 2023. I premi sono assegnati a Chatelair ss (alpeggio di Doues), Fabio Dalbard (Charvensod), La Borettaz (Aymavilles), La Vignettaz (Gressan) e Frères Diémoz ss (Saint-Rhémy-en-Bosses).

I lavori della giuria sono stati presieduti dallo chef Alessandro Circiello, opinion leader, esperto di alimentazione e ospite di diverse trasmissioni televisive. "La scelta della Fontine vincitrici non è stata facile - sottolinea l'assessore Marco Carrel - e tutti i presenti hanno notato l'altissima qualità delle forme presentate. È un'ennesima conferma delle grandi potenzialità della Fontina e del sapiente lavoro dei nostri allevatori e dei nostri casari".

La premiazione è in programma venerdì primo dicembre, alle ore 11,30, all'Ecole Hôtelière de la Vallée d'Aoste a Châtillon. Ai vincitori del Modon d'Or sarà assegnato un premio di 1.500 euro.

