Spaccio di cocaina nel centro di Aosta, arrestato trentatreenne

Un uomo di 33 anni, di origine albanese e domiciliato ad Aosta, è stato arrestato dalla polizia nel centro del capoluogo regionale per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile lo hanno trovato in possesso di circa 450 grammi di cocaina.

Nei giorni scorsi poliziotti lo hanno individuato mentre incontrava alcune persone note come consumatrici di droga. Di qui la decisione di perquisire la sua abitazione, dove gli agenti hanno trovato lo stupefacente e l'occorrente per dividerlo in dosi. Il pm Francesco Pizzato ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.



