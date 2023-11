Litiga in casa con la compagna, arrestato per droga ad Aosta

Un uomo cingalese di 26 anni, cuoco di professione, è stato arrestato per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri ieri sono entrati a casa sua per un intervento legato a una lite tra partner. Se la discussione con la compagna non ha avuto alcun risvolto penale, diverso è stato l'esito della perquisizione domiciliare. I militari hanno infatti trovato 97 grammi di hashish e nove di marijuana, oltre a un bilancino.

Al termine dell'udienza di convalida, il suo avvocato, Ascanio Donadio, ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di firma. Il difensore ha inoltre chiesto i termini per la difesa e l'udienza è stata rinviata al prossimo 14 dicembre.



