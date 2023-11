Nuova Capanna Carrel sul Cervino nell'estate 2024

Sarà inaugurata nell'estate 2024 la nuova Capanna Carrel sulla via normale del Cervino, posizionata sulla cresta sud-ovest, a pochi metri da dove si trova l'attuale costruzione. Il costo per il rifacimento ammonta a circa due milioni di euro, che comprendono anche le spese per gli studi sulla stabilità del versante. "La Capanna - ha spiegato l'assessore regionale Luciano Caveri - è dedicata ad un grande personaggio del Cervino, lo chiamavano il 'bersagliere', salì per 51 volte sulla vetta. Lo spostamento è motivato dal fatto che gli studi e le simulazioni hanno evidenziato che l'attuale struttura è soggetta a caduta di pietre per lo sbriciolamento delle rocce, dovuto al cambiamento climatico".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA