Fiera di Sant'Orso, svelato il manifesto della 1024/a edizione

Il manifesto della prossima edizione della Fiera di Sant'Orso viene esposto ad Aosta, in piazza Emile Chanoux e in piazza Severino Caveri, nell'ambito del Marché vert Noël, il mercatino di Natale aperto fino al 7 gennaio 2024.

Realizzato dallo studio grafico Macioce di Aosta, il manifesto racconta, attraverso un segno grafico essenziale, la vivacità della Fiera e della produzione dei suoi artigiani, un tributo al lavoro degli artisti che "sanno togliere tutto ciò che è superfluo e inanimato". Uno sguardo sulla fiera da un nuovo punto di vista: quello dei manufatti.

La struttura Attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione, dell'assessorato dello Sviluppo economico, partecipa al Marché vert Noël anche con la nona edizione dell'iniziativa 'Vers la Foire de Saint'Ours'. L'obiettivo è di avvicinare il pubblico dei mercatini all'artigianato valdostano di tradizione, realizzando in uno chalet in piazza Caveri uno spazio per la promozione della millenaria Fiera di Sant'Orso: un 'atelier d'antan' che ospita dimostrazioni di tecniche e lavorazioni artigianali.



