Pcp, penosa ignoranza sulla società malata di patriarcato

"La violenza nasce nel contesto di una cultura patriarcale millenaria che ha segnato e condizionato uomini e donne. Solo una penosa ignoranza può far leggere la realtà oggettiva di una società ancora malata di patriarcato come un'accusa a tutti gli uomini di essere dei criminali. Ma certo la responsabilità non si limita agli esecutori materiali.

C'è tutto un brodo di coltura che abbiamo visto sobbollire in questi ultimi tempi". Lo scrivono le consigliere del gruppo Pcp Erika Guichardaz e Chiara Minelli alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, commentando inoltre lo striscione di Casapound apparso ieri sera sotto l'Arco d'Augusto.

Per le consigliere "è di quel brodo che si alimenta la subcultura dell'uomo forte tipica dei nostalgici del ventennio, è quel brodo che nutre l'infantile rivendicazione del turpiloquio sessista come scherzo innocente, anzi necessario. Ed è in quel brodo che ha nuotato l'intero Consiglio regionale rifiutando di prendere in considerazione la nostra mozione, presentata qualche tempo fa, che esprimeva preoccupazione e invitava ad approfondire il fenomeno".

Concludono dal gruppo Pcp: "Certo, meglio quelli che hanno poi cercato di riprendere credito esternando la propria solidarietà alle vittime, di quelli che le hanno irrise con uno striscione appeso all'Arco d'Augusto. Una frase che esibisce la loro ignoranza, un gesto che rappresenta bene la paura di chi credeva di essere un maschio alfa e si ritrova guardato come un povero omega senza dignità".



