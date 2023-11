Reunification autonomisti, Sylvie Hugonin a capo commissione

Sylvie Hugonin è stata nominata portavoce e coordinatrice della Commissione Speciale per la ricomposizione dell'area autonomista. A Eloise Villaz è stato assegnato l'incarico di segretaria.

La Commissione ha il compito di "stabilire le regole - si legge in una nota - per la partecipazione al Congresso dei gruppi politici e delle persone che desiderano aderire al progetto, nonché di tracciare le linee future per l'organizzazione del movimento unitario e avrà un ruolo importante anche nel corso delle elezioni del Parlamento europeo". La Commissione, che si riunirà normalmente ogni martedì, "ha convenuto sulla necessità di concludere i lavori entro la fine di aprile, per poter convocare il congresso straordinario prima della campagna elettorale europea".



