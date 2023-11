Savt Santé, serve un contratto regionale per la sanità

La regionalizzazione del contratto dei professionisti sanitari è al centro della mozione approvata dal 23/o congresso del Savt Santé. Secondo i delegati del sindacato di categoria "la Valle d'Aosta dovrebbe considerare l'adozione di un contratto di lavoro regionale specifico per il settore sanitario. Tale contratto regionale permetterebbe una maggiore adattabilità e risposta alle caratteristiche uniche della popolazione alpina, nonché una migliore gestione delle strutture ospedaliere e territoriali". Per questo la richiesta al governo valdostano è "l'apertura di un tavolo di lavoro per esaminare la fattibilità e i benefici di tale regionalizzazione, in linea con lo Statuto di Autonomia della Valle d'Aosta".

Inoltre nella mozione finale i delegati hanno sottolineato la necessità di "un'azione unitaria e collaborativa tra le organizzazioni sindacali per affrontare le sfide del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione sulla formazione continua, stabilizzazione del personale precario e implementazione del 'bien-être aziendale'.

Il congresso ha visto la conferma di Umberto Nigra come segretario di categoria e di Ilaria Fapperdue e Natale Dodaro come vicesegretari.



