Rixi, Consiglio Trasporti Ue affronti tema dei trafori alpini

"Abbiamo bisogno di investire in nuove infrastrutture, più sostenibili e resilienti, in grado di rispondere alla sfida della mobilità 4.0. Investimenti che devono trovare il proprio alveo naturale nella cornice europea.

Abbiamo chiesto che la connettività europea attraverso le Alpi venga inserita tra i punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Trasporti, in programma il 4 dicembre a Bruxelles".

Così il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, in un messaggio inviato al convegno di Confindustria 'Il fattore tunnel. Le fragilità delle connessioni tra Italia ed Europa'.

In quella sede europea, ha anticipato Rixi, "il ministro Salvini tornerà a chiedere, come già fatto all'informale di Barcellona, una rinnovata attenzione della Commissione rispetto a questa strategica regione".



