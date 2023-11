Cdm Zermatt-Cervinia, annullata per il vento la terza prova

A causa del forte vento sulla pista 'Gran Becca' e delle previsioni meteorologiche per le prossime ore è stata annullata l'ultima prova cronometrata femminile, prevista oggi, della discesa libera di Zermatt-Cervinia.

Le due gare sul tracciato con partenza a 3.485 metri e arrivo a 2.840 metri sono in programma sabato e domenica: il cielo è previsto soleggiato ma per domani l'ufficio meteo regionale della Valle d'Aosta annuncia a 3.000 metri venti "forti nord-occidentali". Nella giornata di domenica il bollettino meteo 'alta montagna' prevede a 4.000 metri vento a quasi 80 chilometri orari, velocità che mille metri più in basso cala a 36 km/h.

Stasera alle 18.30 a Breuil-Cervinia si terrà il sorteggio dei pettorali con le migliori dieci discesiste del ranking mondiale.

Per il maltempo erano già state annullate, in campo maschile, le due gare e due delle tre prove cronometrate della scorsa settimana, oltre al primo training femminile previsto mercoledì scorso.

L'unica sfida contro il cronometro per Sofia Goggia e compagne lungo la pista Gran Becca è stata quella di ieri.

L'austriaca Christina Ager ha fatto registrare il miglior tempo e chiuso in 1'35"81, a precedere la compagna di squadra Emily Schöpf, staccata di 24/100 e la tedesca Kira Weidle, terza a 77/100. Goggia, la dominatrice della discesa libera degli ultimi anni, ha concluso al sesto posto con un ritardo di +1.27, risultando la più veloce delle italiane. Nono posto per Nicol Delago, a 1"46, sedicesima l'atleta di casa Federica Brignone a 2"04.



