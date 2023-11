Start cup 2023, ad 'Ampero' il premio speciale Valle d'Aosta

Il progetto 'Ampero', che propone un servizio innovativo di progettazione e produzione di quadri elettrici 'as a service', sfruttando tecnologie innovative di intelligenza artificiale, robotica e realtà aumentata, si è aggiudicato il Premio Valle d'Aosta per il miglior business plan che insedierà l'impresa nella Pépinière di Aosta o di Pont-Saint-Martin. Il premio è messo a disposizione dalla Regione Valle d'Aosta per la XIX edizione di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta.

Alla fase finale della Start Cup 2023 hanno partecipato 133 progetti di business plan con 397 proponenti. L'iniziativa è sostenuta dalla Regione Valle d'Aosta con un premio del valore di 7.500 euro e rientra nella Strategia regionale di specializzazione intelligente tra le azioni per l'attrazione di nuovi insediamenti innovativi e per il sostegno alla nuova imprenditorialità. Rappresenta, inoltre, una modalità di attuazione del progetto strategico 'Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta' che prevede, tra l'altro, azioni integrate per il popolamento degli incubatori con imprese rispondenti alle finalità vocazionali degli incubatori stessi.

"Credo fortemente che la creazione delle nuove imprese passi per la diffusione di una cultura della imprenditorialità", sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy.

"Abbiamo avviato - aggiunge - in collaborazione con l'assessorato del sistema educativo un'attività di orientamento per i giovani in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado, dove ai ragazzi vengono presentate anche le esperienze e le professionalità di startupper e neoimprenditori che hanno investito nelle loro idee e nei loro progetti per il futuro".

