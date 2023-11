Sciopero contro la manovra, due presidi ad Aosta

Due presidi per dire no alla legge di Bilancio nazionale. Anche ad Aosta sono previste iniziative e manifestazioni contro la manovra del governo Meloni in occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil. Venerdì 17 novembre dalle 10 alle 12 in piazza Deffeyes ci sarà un presidio in occasione dello sciopero nazionale che coinvolge il mondo dell'impiego pubblico. Per tutte le altre categorie in Valle d'Aosta si sciopererà il 24 novembre: è prevista una manifestazione sotto la Porta Pretoria.

"Chiediamo una modifica alla legge di Bilancio, che risulta davvero troppo poco attenta al mondo del lavoro: mancano le risorse per l'aumento contrattuale - dice Vilma Gaillard, segretaria generale della Cgil - e anche gli sbandierati aumenti vengono subito assorbiti da un'inflazione molto alta. Questo genera precarietà".

"Non c'è nulla sui contratti - prosegue Ramira Bizzotto, segretaria generale della Uil - e non si riesce a recuperare l'inflazione. È una manovra che tiene separati i mondi del pubblico e del privato, dei pensionati e dei giovani. Questo governo ha fatto una campagna populistica sulla legge Fornero e ora ci tocca difenderla perché è meno peggio di quanto si propone adesso. Abbiamo la necessità di rimettere al centro lavoro pensioni e giovani".



