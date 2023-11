Regione Valle d'Aosta assume 12 funzionari

Fino a giovedì 7 dicembre possono essere presentate, esclusivamente online, le domande di ammissione alla procedura selettiva destinata all'assunzione di 12 funzionari (cat./pos. D) che entreranno a far parte dell'organico della Giunta regionale. Lo comunica la Presidenza della Regione. Si tratta di sei posti come Istruttore tecnico e altri sei con il profilo di Ingegnere (richiesta l'abilitazione). Ultimate le prove concorsuali saranno stilate due graduatorie.

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di una delle lauree in Ingegneria o Architettura previste dal bando e il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B in corso di validità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA