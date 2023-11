Dalla Valle d'Aosta colonna Protezione civile in Toscana

E' partito dalla caserma Erik Mortara dei vigili del fuoco di Aosta il primo contingente della colonna mobile regionale di Protezione civile della Valle d'Aosta, diretto a Campi Bisenzio (Firenze), in soccorso alla Toscana colpita dal maltempo. L'arrivo a destinazione è previsto nel pomeriggio. A seguito dell'emergenza causata dal passaggio della tempesta Ciaran, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha richiesto il supporto delle regioni per la gestione delle criticità causate dall'eccezionale maltempo.

La prima turnazione vede coinvolti sei professionisti e tre volontari, oltre a un funzionario dei vigili del fuoco, sette volontari delle associazioni valdostane di Protezione civile e un tecnico di ruolo del dipartimento della Protezione civile della Valle d'Aosta. Inoltre, altre forze regionali del volontariato appartenenti all'Anpas sono partite su attivazione della loro sala operativa nazionale.

Alla partenza del convoglio di soccorso erano presenti il presidente della Regione, Renzo Testolin, e il capo della Protezione civile, Valerio Segor, che hanno ringraziato "tutti coloro che si sono resi disponibili, confermando la consueta solidarietà che contraddistingue da sempre la nostra Regione nell'ambito del sistema di Protezione civile, memori di tutti gli aiuti che in passato abbiamo ricevuto per superare le emergenze, quali l'alluvione dell'ottobre 2000, che duramente colpirono il nostro territorio".

"In un momento così difficile per la Toscana - dichiara Testolin - esprimo la vicinanza mia personale, del governo regionale e di tutta la comunità valdostana al presidente Eugenio Giani e a tutta la popolazione che in questi momenti sta affrontando le criticità dovute a questa eccezionale ondata di maltempo".



