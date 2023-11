Larva nel piatto in una mensa della scuola materna

Una larva in un piatto di riso: è quanto ha trovato un'insegnante della scuola dell'infanzia Allende di Aosta durante il pranzo consumato nella mensa scolastica con i bambini. L'episodio risale al 31 ottobre scorso ma il Comune ne è stato informato soltanto ieri. Il piatto è stato fotografato e sono state informate la dirigente scolastica e l'azienda che prepara i pasti, la Vivenda. Nel frattempo i pasti sono stati gettati.

L'assessore comunale all'Istruzione, Samuele Tedesco, lamenta che, a causa del ritardo con cui è arrivata la segnalazione all'ente locale, non ha potuto avvisare per tempo l'azienda sanitaria Usl e il Nas, per condurre gli accertamenti necessari nell'immediatezza. Per questo pomeriggio Tedesco ha organizzato una riunione online con le famiglie.



