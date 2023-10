Rapporto Mediobanca, Cva prima azienda per fatturato in Vda

E' la Compagnia valdostana delle acque l'azienda valdostana con il maggiore fatturato in base all'ultimo rapporto Mediobanca 'Le principali società italiane'.

Il gruppo, si legge nel rapporto, nel corso del 2022 ha raggiunto un fatturato di 1 miliardo 680 milioni di euro, rispetto ai 665 milioni dell'anno precedente. E' quindi balzato in 12 mesi dal 346/o al 166/o posto nella graduatoria delle principali società industriali e di servizi italiane. In un anno il numero di dipendenti è salito da 586 a 647.

Il gruppo Cogne acciai speciali nel corso del 2022 ha registrato un fatturato di 964 milioni di euro (645 milioni l'anno precedente), raggiungendo la posizione numero 288 della graduatoria (362). E' cresciuto da 1.413 a 1.491 il numero totale dei dipendenti.

Tra le principali banche italiane compare la Banca di credito cooperativo valdostana (gruppo bancario Cassa centrale banca) al 69/o posto, con un totale attivo tangibile di 913 milioni di euro (erano 939 milioni l'anno precedente), 103 dipendenti (numero invariato da un anno all'altro) e 14 sportelli (uno in meno del 2021).

Aosta Factor passa dal 26/o al 30/o posto tra le 35 principali società di factoring e di credito al consumo italiane, con un totale di crediti di 243 milioni di euro (erano 315 milioni l'anno precedente) e 15 dipendenti (16).



