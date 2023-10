La Regione stanzia 4,6 milioni per le microcomunità

La giunta regionale ha approvato il piano annuale 2023 di riparto dei contributi agli enti locali per interventi destinati alle strutture socio-assistenziali, in base a quanto previsto dalla legge regionale 80/1990.

"Con una spesa di oltre 4,6 milioni di euro, finanziata con il secondo assestamento di bilancio approvato dal Consiglio, copriamo interamente tutte le domande di contributo presentate e garantiamo la equa ripartizione richiesta delle risorse disponibili, necessarie a soddisfare i fabbisogni delle microcomunità sull'intero territorio regionale", commenta l'assessore alle Politiche sociali, Carlo Marzi.

La spesa complessiva stanziata su Fondi regionali è di 4 milioni 668 mila euro, di cui euro 4 milioni 60 mila sul 2023 e 608 mila sul 2024, per soddisfare le richieste di tutte le Unités. Gli interventi richiesti per le strutture socio-assistenziali sono riferiti ad investimenti per l'acquisto di attrezzature e arredi ed opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture socio-assistenziali.

L'atto approva anche le nuove disposizioni applicative per la determinazione dei contributi, che dovranno essere presentate alla struttura regionale competente dell'assessorato a partire dall'anno 2024. Ogni ente territoriale potrà presentare una sola domanda per ogni microcomunità interessata, nel periodo tra il primo maggio e il 15 giugno 2024. Le nuove disposizioni prevedono la concessione dei contributi secondo criteri di priorità di investimento, con uno snellimento delle modalità di rendicontazione delle spese degli interventi effettuati.



