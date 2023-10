Nuovi biglietti elettronici per i bus, via agli abbonamenti

E' iniziata la campagna abbonamenti per il nuovo sistema di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico su gomma in Valle d'Aosta. Lo comunica l'assessorato ai Trasporti. Gli utenti abbonati possono creare il proprio account sul portale dedicato (www.vda-abbonati.sitvallee.it).

In questi giorni - sui mezzi di Svap, Arriva e Vita - si sta completando l'installazione dei nuovi apparati e la creazione degli account personali degli abbonati è il primo passaggio per l'attivazione e la verifica dell'intero sistema. Nei prossimi giorni verrà data comunicazione sull'attivazione della procedura per le altre tipologie di utenti.

Il nuovo sistema sarà attivo su tutti i bus del servizio pubblico locale automobilistico a partire dal prossimo lunedì 13 novembre e porterà diverse innovazioni. Grazie alla geolocalizzazione tramite app per smartphone, sarà possibile, ad esempio, individuare le fermate più vicine o programmare un viaggio con il navigatore. Saranno inoltre disponibili informazioni in tempo reale sui mezzi, come il tempo di arrivo o la presenza di eventuali problemi.

Il biglietto sarà dematerializzato e il sistema, una volta riconosciuto il passeggero, applicherà la tariffa corrispondente in base al profilo dell'utente. Sarà possibile pagare con carte di credito o debito direttamente a bordo e i tecnici potranno monitorare in tempo reale mezzi e passeggeri, in modo da intervenire tempestivamente in caso di problemi, migliorando la programmazione del servizio.



