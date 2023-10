Trasporti, Testolin "in Vda ci sarà la tempesta perfetta"

"L'attenzione è massima sia per ridurre i costi sia per permettere una fruibilità il più possibile adeguata in quella che sarà 'una tempesta perfetta'".

Lo dice il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito alla situazione trasporti nella regione alpina: dalla chiusura del Tunnel del Monte Bianco (fino a dicembre) alla prossima chiusura della ferrovia (a partire da gennaio) per arrivare ai numerosi cantieri sulla strada statale 26.

Sulle tariffe autostradali Testolin ha spiegato: "Assieme all'assessore abbiamo recentemente incontrato le società Rav e Sav, anche in vista della prossima scadenza delle convenzioni riguardanti la riduzione del pedaggio autostradale per i residenti e la gratuità della 'tangenziale di Aosta', per analizzare i flussi di traffico ed esaminare gli impatti conseguenti alla chiusura del tunnel del Monte Bianco e capire quali possano essere gli spazi di riparametrazione. Le Società hanno manifestato la disponibilità al rinnovo delle agevolazioni con delle implementazioni delle formule già esistenti e che dovranno essere sottoposte all'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Siamo in attesa dell'esito definitivo". Da tempo si lavora a un equilibrio "a partire dalle esigenze di un territorio che non deve restare isolato e non deve avere ingorghi di traffico o imbuti per gli utenti che dovranno appoggiarsi nella quotidianità sia alla rete statale che a quella autostradale", ha concluso Testolin.



