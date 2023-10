Trasporti locali, Vda valuta titoli forfetari anche su gomma

"Il 12 ottobre scorso abbiamo presentato al Consiglio un disegno di legge, che è attualmente all'attenzione della quarta Commissione, per ampliare il campo delle agevolazioni tariffarie introducendo titoli di viaggio forfettari anche per il trasporto su gomma locale. Questo nuovo titolo di viaggio che introduciamo sulla gomma permetterà di evitare l'attuale limitazione per tratte fisse e per bacini di utenza e sarà acquistabile da tutti i cittadini senza limitazioni di età e di reddito". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, aggiungendo che "l'intento è di approvare la legge quanto prima per attivare entro il primo gennaio 2024 il nuovo titolo di viaggio".

"Nella proposta di bilancio 2024 - ha proseguito l'assessore - è prevista l'incentivazione di questo nuovo titolo di viaggio e la riduzione dei costi degli abbonamenti degli autobus sostitutivi del trasporto ferroviario con l'obiettivo di mantenere un forte interesse all'utilizzo del trasporto pubblico, proprio per evitare che le difficoltà che dovremo affrontare nei prossimi tre anni inducano le persone a utilizzare maggiormente l'auto privata e soprattutto per semplificare la vita alle persone.

L'obiettivo ultimo è poi di arrivare, entro fine 2024, all'introduzione di un unico titolo di viaggio che sia utilizzabile da tutti gli utenti senza limitazione per fasce Isee, senza limitazioni per età e senza limitazioni per le percorrenze: una grande rivoluzione che migliorerà e semplificherà l'attuale sistema di tariffe che proponiamo ai nostri cittadini".



