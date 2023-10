Hacker anti-Israele attaccano siti di 3 aeroporti italiani

Mysterious team Bangladesh, gruppo di hacker che si è fatto notare in passato per attacchi soprattutto contro siti indiani ed israeliani, ha preso di mira tre aeroporti italiani: quelli di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia.

Gli attacchi sono di tipo Ddos (Distributed denial of service) ed hanno determinato rallentamenti nei siti. L'Agenzia per la cybersicurezza italiana, a quanto si apprende, ha allertato i soggetti potenzialmente interessati dall'offensiva: gli aeroporti e, più in generale, gli erogatori di servizi essenziali.

Già dall'inizio della crisi Hamas-Israele è stato alzato il livello di attenzione della sicurezza cibernetica italiana. Come sempre, in questi casi, si registra un aumento dell'attività anche sul web, con la partecipano - tra gli altri - di hacktivisti come sembrano essere quelli del Mysterious team Bangladesh: gruppi che con leloro azioni portano avanti un messaggio politico. In Europa, tra l'altro, il team ha colpito in passato la Svezia dopo il caso della distruzione di una copia del Corano. La situazione in Medio Oriente è quindi l'occasione per una nuova campagna di hackeraggio da parte della crew.





