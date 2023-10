Cva investe 45 milioni per formare piattaforma Smart energy

Cva ha acquisito dal 70 al 75% delle quote di tre aziende per formare una piattaforma "Smart energy" che possa "unire le due anime dell'azienda: quella di produzione di energia rinnovabile con quella dell'efficienza energetica".

Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Cva Smart Energy, Enrico De Girolamo, spiegando che è stato acquisito il 70% della Renewable Technical Solution (valore della produzione di 2,5 milioni di euro), con sede a Modena e 4 dipendenti, il 75% della Sharenergy di Quart (12,8 milioni di euro e 60 dipendenti) e il 70% della R.S. service (volume d'affari di 43 milioni di euro).

Le sedi legali di Rts e della Rs service sono state trasferite a Châtillon, "con un'importante ricaduta sul riparto fiscale", aggiunge De Girolamo.

L'investimento complessivo è stato di 45 milioni di euro e la prospettiva di un volume d'affari da 58 milioni di euro. "Questa piattaforma proporrà dei contratti a prestazione garantita in cui l'operatore industriale - conclude De Girolamo - attraverso una diagnosi energetica studia il miglior intervento di efficientamento per il risparmio del proprio cliente, e si assume la responsabilità dei risultati: anticipa l''investimento e ripaga con i risparmi prodotti di cui si fa garante e responsabile".



