Erogazione dei Lea, Gimbe "Valle d'Aosta ultima regione"

La Valle d'Aosta è ultima tra le regioni e le province autonome per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o con il pagamento del ticket. Emerge dall'analisi della fondazione Gimbe sugli adempimenti regionali dei Lea nel 2021.

Nel 2021 il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Lea "è di 147,2 (punteggio max 300). Secondo l'analisi Gimbe la Valle d'Aosta si posiziona ultima tra le regioni e province autonome ed è risultata inadempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg) con un punteggio insufficiente in tutte e tre le aree monitorate (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera).

Rispetto al 2020, nel 2021 i punteggi della Regione sono peggiorati (-43,1)", si legge nell'analisi. In dettaglio, "dalla valutazione dei 22 indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg), suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), la Regione si colloca 21/a per area della prevenzione, 20/a per l'area distrettuale e 20/a per l'area ospedaliera", scrivono dal Gimbe.



