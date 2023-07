Incendio boschivo, evacuato un villaggio a Aymavilles

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio nel comune di Aymavilles, in località Poyaz. Il vento ha alimentato il rogo, visibile ormai anche a chilometri di distanza. Gli elicotteri sono in azione per effettuare lanci d’acqua. Sul posto sono all’opera i vigili del fuoco e il corpo forestale. A scopo precauzionale è stata evacuata la frazione di La Camagne e il comune di Aymavilles invita la popolazione a restare in casa chiudendo le finestre.

Inoltre, per consentire le operazioni di spegnimento, è stata temporaneamente interrotta la circolazione lungo la strada regionale 47 per Cogne, dove si trovano alcuni turisti che avrebbero dovuto scendere a valle per rientrare dalle vacanze. I carabinieri regolano la viabilità. Per lo stesso motivo è stata sospesa l'erogazione di energia elettrica a Cogne e in due frazioni di Aymavilles, Pont d'Ael e Ozein.

