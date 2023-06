Certificazione Green School per quattro scuole valdostane

Quattro scuole valdostane hanno ottenuto la certificazione "Green School", progetto nato nel 2009 con l'obiettivo promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli su rifiuti, mobilità, energia e spreco alimentare, i cui effetti vengono misurati in kg di CO2 non immessa nell'atmosfera. In particolare l'iniziativa si propone di "promuovere una presa di coscienza da parte di personale docente, alunni e famiglie sul contributo che ognuno può dare all'attenuazione dei cambiamenti climatici".

Ad ottenere il riconoscimento sono state la scuola secondaria di primo grado Saint-Roch di Aosta, la scuola primaria Ponte di Pietra di Aosta, la primaria di Challand Saint Victor e la scuola dell'infanzia Challand Saint Victor, che hanno aderito al programma Green School, attivando azioni inerenti uno o più dei sei pilastri tematici: acqua, energia, biodiversità, mobilità sostenibile, rifiuti e spreco alimentare.