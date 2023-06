Aosta celebra la storia dei Pink Floyd

Tre eventi per ripercorrere la storia dei Pink Floyd. La rassegna prenderà il via il 13 giugno, con Corrado Bellora e Christian Diemoz che dialogheranno nella sala bcc di piazza Arco d"Augusto ad Aosta, alle 21. Giovedì 15 giugno alle 21 sarà proiettata al Theatre de La Ville la pellicola "Live at Pompei". La tre giorni si chiuderà il 17 giugno (ore 21) con il concerto della band Pink Floyd history: due ore di musica in piazza Chanoux per festeggiare il cinquantennale di 'The dark side of the moon', disco che ha venduto 52 milioni di copie ed è rimasto in classifica per 14 anni.

"Il 13 si ascolteranno unicità della musica del gruppo e racconteremo non solo il fenomeno musicale ma anche quello di costume", dice Diemoz. L'ingresso è libero. L'evento è organizzato dal Comune di Aosta con il sostegno del Consiglio regionale: "Sarà un viaggio di tre giorni nelle atmosfere dei Pink Floyd e in quegli anni che non tutti hanno vissuto. Il viaggio può rappresentare un arricchimento culturale per tutti, per questo ci siamo associati ben volentieri a questa iniziativa", dice il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.