La musica dei Pink Floyd entra alla Cogne acciai speciali

Nell'ambito della seconda edizione della rassegna "Forging the Music" e in occasione del cinquantesimo anniversario del celebre album "The Dark Side Of The Moon" dei Pink Floyd, la Cogne Acciai Speciali promuove un evento dal titolo "Echoes: le ere dei Pink Floyd in veste classica". L'appuntamento è per giovedì 29 giugno, alle 18,30, nell'Area Piccola Fucina dello stabilimento, A proporre i successi del gruppo londinese sarà il gruppo Caronte, che ripercorrerà la carriera della rock band londinese: dagli inizi psichedelici con Syd Barett ai dischi d'oro con Roger Waters, fino all'arrivo di David Gilmour. L'ingresso è a offerta libera minima di 10 euro (gratuito per chi ha meno di 18 anni) e il ricavato verrà devoluto al Comitato di Aosta della Croce Rossa Italiana.

Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione tramite la compilazione del modulo online sul sito www.cogne.com.

"Noi non vendiamo solo acciaio - commenta il direttore generale di Cogne Acciai Speciali, Monica Pirovano - ma siamo anche un punto di riferimento importante per la città e la comunità di Aosta, e siamo pronti ad offrire anche eventi culturali come questo. Quest'anno abbiamo voluto celebrare i Pink Floyd, che sono una leggenda della musica rock".