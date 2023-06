Comparto unico, siglato accordo per il rinnovo contrattuale

Il Comitato per le relazioni sindacali della Regione Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali di categoria della Funzione Pubblica hanno sottoscritto "l'Accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico 2019/2021 e per la modificazione dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010 e successivi accordi". Lo comunica l'amministrazione regionale precisando che l'accordo "riconosce l'incremento retributivo ai dipendenti appartenenti alle categorie del comparto unico regionale".

A siglare l'intesa sono state le Organizzazioni sindacali Fp/Cgil, Cisl/Fp, Savt/Fp, Uil/Fpl, Sivder-Conapo oltre alle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Savt e Cisal.