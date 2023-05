Ricerca sui giovani nel post Covid, il quadro è positivo

"Emerge un'immagine abbastanza positiva dei giovani valdostani nel periodo post-Covid. Molti di loro possono contare su una rete di relazioni importante e di qualità che li ha aiutati ad affrontare meglio la pandemia. In particolare registriamo un maggiore impegno nel volontariato".

Lo ha detto Dario Ceccarelli, responsabile dell'Osservatorio economico e sociale della Regione Valle d'Aosta, presentando un Report su 'Giovani e giovanissimi nel post Covid' realizzato nell'ambito del Piano di corresponsabilità educativa e legalità 2022-2024.

"C'è una prevalenza - ha aggiunto - di stati d'animo positivi anche se emergono situazioni di malessere che si manifestano soprattutto attraverso disturbi alimentari e stati depressivi.

Sullo sfondo restano comunque elementi da approfondire". Per realizzare il report - un'"indagine sperimentale" riassunta in 73 pagine - sono state effettuate circa 1.400 interviste.

"Risulta difficile separare effetti attribuibili agli impatti della pandemia - si legge nelle conclusioni - da quelli che si producono comunemente nell'evoluzione naturale del percorso di vita di ognuno. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il tempo trascorso dalla fine della pandemia sia relativamente troppo poco". La ricerca ha evidenziato che "i legami sociali, in particolare familiari e amicali, hanno rappresentato uno dei fattori di protezione e uno dei perni attorno al quale adattare le esistenze individuali". Inoltre "i giovani e i giovanissimi si sono dimostrati soggetti sociali attivi, in larga parte riflessivi" che "non hanno avuto problemi nel richiedere sostegno non solo ai soggetti più prossimi ma anche a esperti come gli psicologi". Il report evidenzia anche come "denigrazioni, prese in gito e violenze siano manifestazioni indubbiamente presenti nella vita degli intervistati" ma "solo una piccola parte considera che siano uno degli aspetti da affrontare prioritariamente".

In conclusione dalla ricerca "esce il ritratto di un gruppo di giovani e giovanissimi che sembrano manifestare solo parzialmente problemi esistenziali o di malessere post-pandemia, che si preoccupano soprattutto dei cambiamenti climatici, ma anche della realizzazione professionale e delle diseguaglianze".