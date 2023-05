Qualità della vita dei bambini, Aosta è seconda

Nella classifica de Il Sole 24 ore sulla qualità della vita per fasce d'età nelle province italiane, Aosta, con il resto della regione, si piazza al secondo posto nella categoria bambini (0-10 anni), 20/a per i giovani (18-35 anni) e al 14/o per gli anziani (over 65). La prima è guidata dalla provincia di Siena, la seconda da Ravenna e la terza da Trento.

Riguardo ai bambini, la Valle d'Aosta è quinta per spazio abitativo (100,9 metri quadrati per abitante del settore residenziale), 49/a per pediatri (2,1 professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni), 27/a per asili nido (20,7 bambini hanno usufruito del servizio comunale), 38/a per spesa per servizi e interventi sociali (51,7 euro pro capite), quinta per competenza numerica non adeguata (30,4% degli studenti di terza media), seconda per competenza alfabetica non adeguata (27,5% degli studenti di terza media), 13/a per edifici scolastici con la palestra in percentuale sul totale (54,2%), 28/a per la retta della mensa scolastica (incidenza del 3,2% sul reddito pro capite per la scuola primaria), 37/a per giardini scolastici (13,7 metri quadrati per bambino nella fascia 0-14 anni), 46/a per verde attrezzato (25,7 metri quadrati per bambino), 23/a per l'indice sport e bambini, 84/a per delitti denunciati a danno di minori (2,7 ogni 10 mila minori).