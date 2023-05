Fondi Vda a Casinò, tre assolti rimborsati con 318 mila euro

La giunta regionale della Valle d'Aosta, in base alla legge regionale 33 del 1995, ha deliberato il rimborso di 318.773 euro per le spese legali sostenute dagli ex assessori regionali Albert Laniéce, Raimondo Davide Donzel ed Ennio Pastoret. Il provvedimento fa riferimento alla loro assoluzione definitiva da parte della Corte dei conti, "per mancanza dell'elemento del danno erariale", nel procedimento per il finanziamento di 140 milioni di euro erogati al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015.

Per i casi di responsabilità amministrativo-contabile, l'articolo 10 della legge regionale 33 nel 1995 rimanda alla legislazione nazionale (legge 20 dicembre 1996, numero 639), in base al quale "in caso di definitivo proscioglimento" le spese legali "sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza". La legge regionale prevede inoltre che se il rimborso non è coperto da assicurazione, spetta alla giunta regionale deliberarlo.