Ospedale Parini, minoranza preoccupata su costi ampliamento

Preoccupazione per il lievitare dei costi per l'ampliamento dell'ospedale Parini sono stati espressi dalle forze di minoranza in Consiglio Valle durante il dibattito sull'assestamento di bilancio. Secondo Mauro Baccega (Forza Italia) "non basteranno i 187 milioni di investimento, questo è elemento di preoccupazione e un tema da monitorare costantemente". Diego Lucianaz (Lega VdA) ha aggiunto: "Aspettiamoci ancora milionate da investire su quest'area, che rimarrà sempre più ristretta e caotica, con cantieri continui, ai quali si aggiungono gli scavi archeologici, l'elisuperificie e sapendo che ci sono ancora dei progetti da realizzare. Al momento abbiamo pochissime informazioni: ci auguriamo che il Presidente della quinta Commissione ci permetta a breve di convocare l'Assessore per avere tutti i dettagli del progetto completo. Ci sono cifre discordanti, dati che non collimano l'uno con l'altro: la confusione è tanta e temo che avremo un'altra cattedrale incompiuta". "Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ospedale Parini - ha detto Erika Guichardaz (Pcp) - ad oggi, non conosciamo né il costo né i tempi per la realizzazione dell'intera opera, ma solo il pezzo dell'ospedale megalitico".

L'Assessore alla sanità e politiche sociali, Carlo Marzi, ha poi precisato: "Lo scorso 9 maggio è stato consegnato il progetto definitivo della Fase 3 ed è in corso di realizzazione il progetto esecutivo. L'aumento relativo all'aggiornamento del prezziario regionale dai prezzi 2012 a quelli del 2022 ha determinato la parte principale dell'aumento dei costi che può essere quantificato in 48milioni e 500 mila euro. Questo importo, sommato alla fornitura di arredi e ai costi per i trasferimenti, porta a un totale lordo di 60 milioni di euro.

L'aumento complessivo in percentuale è quindi pari a circa il 37%: una quantificazione di costo similare e in linea con progetti ospedalieri recenti sul territorio nazionale". "I 60 milioni per l'ospedale fanno parte di un percorso fortemente voluto da questo Governo" ha concluso il presidente della Regione, Renzo Testolin.