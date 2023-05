Aosta, fontane chiuse fuori dal centro in orario notturno

La città di Aosta si appresta a chiudere in orario notturno le fontane fuori dal centro. Lo prevede una mozione approvata dal Consiglio comunale: l'impegno per il sindaco e la giunta è di "provvedere all'introduzione di un orologio temporizzatore che chiuda le fontane, quelle periferiche, di notte per aprirle di giorno".

Il documento era stato presentato dal gruppo La Renaissance valdotaine considerando che i cambiamenti climatici stanno "rendendo la disponibilità di acqua meno prevedibile". Prevedeva in origine di "predisporre un piano affinché tutte le fontane pubbliche presenti sul territorio comunale siano dotate di un sistema di erogazione a tempo (ad esempio con un rubinetto o pulsante) cosi da favorire un effettivo risparmio sia in termini ambientali che economici per l'intera collettività". La mozione è stata poi emendata su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, Corrado Cometto, escludendo le fontane del centro: ad esempio quella di via Croix de ville "è un monumento e non si può chiudere".