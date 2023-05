Dal 9 all'11 giugno torna l'appuntamento con Cantine Gourmet a Cogne, manifestazione giunta alla dodicesima edizione. L'obiettivo è avvicinare il grande pubblico alla cultura del vino di qualità e raccontare l'essenza del territorio.

Il programma.

Venerdì 9 giugno, dalle 17 alle 22, è prevista l'originale cena itinerante che toccherà una decina di locali tipici, dislocati tra il centro del paese di Cogne e il villaggio di Cretaz, dove si potranno trovare le migliori etichette Doc valdostane abbinate ai piatti della tradizione gastronomica locale. Le tappe si possono raggiungere a piedi, passeggiando per le vie di Cogne, o con il divertente trenino "Wine-Express" a mobilità dolce e in linea al filo conduttore "Io Guido tu Bevi".

Sabato 10 giugno, dalle 10.30 alle 17, le aziende agricole locali saranno al centro dell'itinerario guidato Cantine Agricoles, che farà tappa in cinque diversi punti, in sella alle due ruote, oppure a piedi e con parziale servizio di trasporto tra i villaggi di Cogne.

Domenica 11 giugno , infine, è previsto un momento di show cooking nella sede del centro espositivo del Parco Minerario Regionale: "un'esperienza culinaria live in un palcoscenico che pone enfasi sul tema del passato minerario, con degustazione di creatività stellate preparate al momento con i prodotti di stagione, le erbe spontanee, i profumi del sottobosco, rigorosamente in abbinamento ai vini affinati in Miniera".