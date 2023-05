Maxi condominio a Cervinia, due arresti per corruzione

Per corruzione la guardia di finanza ha arrestato "in flagranza di reato" un imprenditore ed un architetto in relazione ad un presunto accordo per il rilascio dei titoli per la realizzazione di un maxi condominio, denominato "The Stone", a Cervinia (Aosta). Secondo gli inquirenti, l'architetto Valerio Capelletti (membro della commissione edilizia) si sarebbe accordato con l'imprenditore Ezio Colliard per l'ottenimento del parere positivo sul rilascio del titolo a costruire ottenendo quale contropartita la promessa di una dazione complessiva di 300.000 euro. Entrambi sono ora agli arresti domiciliari.



Le indagini, "complesse e articolate", sono state condotte dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Aosta. I due arrestati "avrebbero pattuito di diluire il pagamento della somma nel tempo, sotto forma di corrispettivo per false consulenze, con un anticipo pari a poco più di 10 mila euro", versato con un assegno circolare. Sono in corso una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici degli indagati.