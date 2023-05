Maxi condominio a Cervinia, Comune "concessione non rilasciata"

Il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, "appreso dagli organi di informazione dell'indagine condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla procura della Repubblica di Aosta in relazione al complesso residenziale The Stone, desidera ricordare che la concessione edilizia non è stata rilasciata e che il comune è in attesa di ricevere gli approfondimenti legali commissionati allo studio Carnelli di Aosta e allo studio Bonelli di Milano. Il sindaco e la comunità ripongono la loro fiducia nel lavoro degli inquirenti". Così in una nota l'amministrazione comunale di Valtournenche dopo l'arresto per corruzione, in flagranza di reato, dell'architetto Valerio Cappelletti, membro della commissione edilizia del comune, e dell'imprenditore Ezio Colliard, amministratore unico della Vico srl di Hône.

Secondo le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria "il professionista si sarebbe accordato con l'imprenditore, adoperandosi anche, nella sua qualità di pubblico ufficiale per l'ottenimento del parere positivo sul rilascio del titolo a costruire. Quale contropartita avrebbe ricevuto la promessa di una dazione complessiva di denaro pari a 300mila euro". I due, posti ai domiciliari, "avrebbero pattuito di diluire il pagamento della somma nel tempo, sotto forma di corrispettivo per false consulenze, con un anticipo pari a poco più di 10 mila euro", consegnato con un assegno circolare.