'Alfabetizzazione digitale' nella caserma dei carabinieri

E' stato il comando della stazione dei carabinieri di Saint-Pierre a ospitare in Valle d'Aosta il corso di 'alfabetizzazione digitale' dedicato agli over 65.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il comando generale dell'Arma, Leonardo e la fondazione Leonardo-Civiltà delle macchine per la realizzazione del progetto 'Formazione anziani all'uso del digitale - Diventare cittadino digitale'.

L'uso di smartphone, tablet e computer, ma anche la creazione del proprio Spid con cui accedere ai siti istituzionali, la navigazione consapevole e i rischi di truffe online sono stati i temi al centro del corso. Sono stati coinvolti tre piccoli gruppi di anziani che, guidati da personale qualificato, si sono alternati nei tre giorni di formazione.

Durante gli incontri, alla presenza dei comandanti della compagnia di Aosta e della stazione di Saint-Pierre, sono stati approfonditi in particolare i temi delle truffe online nei confronti degli anziani.

Il corso si è concluso con una breve cerimonia e la consegna di un attestato di partecipazione alle persone che hanno aderito all'iniziativa.