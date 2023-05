La Cogne acciai speciali vince premio Leader sostenibilità

La Cogne acciai speciali ha vinto il premio Leader sostenibilità 2023 secondo la ricerca di 'Statista', realizzata in collaborazione con il Sole 24 Ore.

L'indagine ha preso in esame grandi e piccole-medie imprese italiane di diversi settori, valutandole sulla base dei bilanci di sostenibilità, report integrati e relazioni finanziarie, con l'obiettivo di stabilire l'impegno verso la sostenibilità aziendale dal punto di vista ambientale, sociale e di governance.

"Siamo orgogliosi di muoverci in questa direzione, per una crescita sempre più attenta e rispettosa che abbia alla base le parole chiave di rispetto, valore e inclusività" commenta l'amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali, Massimiliano Burelli, aggiungendo: "Siamo anche fieri di contribuire non solo a rendere più competitiva la nostra azienda, ma anche più solido il rapporto con la comunità e il territorio valdostano. Questo riconoscimento rappresenta uno stimolo per continuare a migliorarci e per realizzare risultati sempre più importanti per l'ambiente". "Siamo convinti che la strada giusta per la sostenibilità debba passare anche dalla collaborazione con la comunità che ci ospita - prosegue Monica Pirovano, direttore generale - e ci impegniamo ogni giorno per una produzione sempre più attenta all'ambiente, non solo alla salute dei nostri dipendenti, ma anche di coloro che vivono intorno al nostro stabilimento".