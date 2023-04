Bicincittà torna ad Aosta domenica 7 maggio

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - Torna ad Aosta Bicincittà, la classica pedalata per le vie della città con partenza e arrivo in piazza Chanoux. L'evento, che vuole riportare al centro il dibattito sul diritto alla mobilità 'dolce e sostenibile', è in calendario domenica 7 maggio. Le iscrizioni apriranno intorno alle ore 9 e la partenza è fissata alle 10.30.

Gli iscritti saranno impegnati in un percorso di circa 7 km: dal centro della città si dirigeranno verso il quartiere Cogne, poi verso l'Arco d'Augusto prima di tornare in piazza Chanoux.

"Finalmente, dopo tanti anni, si stanno realizzando ad Aosta le piste ciclabili. E' una nostra battaglia di sempre quella di rendere percorribile la città in bicicletta", commenta Carlo Finessi, segretario generale di Uisp Valle d'Aosta, che ha presentato la manifestazione insieme al presidente, Massimo Verduci.

Nell'occasione è stata anche annunciata la presentazione (lunedì 15 maggio alle ore 18 presso la sala Cogne della Pépinières d'entreprises di Aosta) del cortometraggio 'La libertà corre sui pedali',' dedicato a Gino Bartoli, riconosciuto come 'Giusto fra le nazioni' per le sue azioni che hanno contribuito al salvataggio di 800 persone fra il settembre 1943 e il giugno 1944. Realizzato dall'associazione Mia e Libera Valle d'Aosta - e interpretato da alcuni studenti delle scuole di Aosta - racconta anche della storia di amicizia fra Bartali e Francesco Strada detto Cecchin. "L'obiettivo è di diffonderlo nelle scuole, per questo verrà anche caricato sulla pagina Youtube di Libera", anticipa la referente di Libera Vda, Donatella Corti, che ha scritto e diretto il cortometraggio.

