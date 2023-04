Musica, Vinicio Capossela live al Forte di Bard

Vinicio Capossela presenterà al Forte di Bard i brani del nuovo album 'Tredici canzoni urgenti', in uscita il 21 aprile. Il concerto - organizzato nell'ambito di Aosta Classica - è in programma nella Piazza d'Armi della fortezza sabato 29 luglio, alle 21.30. Si aggiunge agli appuntamenti con Fiorella Mannoia e Danilo Rea (primo luglio) e con Carmen Consoli e Marina Rei (4 agosto). Le prevendite per Capossela apriranno giovedì 20 aprile sul portale TicketOne.

"Tredici canzoni urgenti - si legge nella presentazione dell'evento - è un disco musicalmente polimorfo, che contiene molti strumenti musicali, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni '90. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l'universo musicale di canzoni che nascono dall'urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo: la violenza di genere, la cattiva educazione alle emozioni, l'abbandono scolastico, la delega da parte degli adulti all'intrattenimento digitale in cui versa l'infanzia, la cultura usata come mezzo di separazione sociale, il carcere inteso come reclusione senza rieducazione, il parossismo consumistico generato dal capitalismo predatorio. Un campionario di mali che abbiamo quotidianamente davanti ai nostri occhi ma che non riusciamo più a vedere, a sentire, a capire".