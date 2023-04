Sanità: Vda, nel biennio 26 milioni di euro in più per i Lea

Nell'ultimo biennio le risorse necessarie per garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono aumentate di 26 milioni di euro in Valle d'Aosta. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, durante la conferenza stampa per illustrare i principali provvedimenti della giunta.

Nel 2020 la Regione ha stanziato 263 milioni di euro per il Lea, "l'ultimo previsionale prevede 289 milioni di euro", aggiunge Marzi. Il capitolo sui Lea la fa da padrona negli stanziamenti complessivi dal 2021 al 2023 all'Usl, passati da 362 milioni di euro a 407 milioni di euro.

"Se i livelli di crescita della spesa sanitaria continuano a seguire questo trend bisognerà fare dei ragionamenti - prosegue Marzi -, la notizia positiva è che noi per il momento abbiamo fatto fronte a tutte le richieste che sono arrivate dalla nostra azienda sanitaria". In "termini assoluti - ha aggiunto il presidente della Regione, Renzo Testolin - l'incidenza delle risorse date all'Usl rispetto al bilancio regionale complessivo è passato da un quarto al 30%".